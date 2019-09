Tohle jste nečekali! Mikolas Josef šel dohola. Jak se vám líbí?

Mikolas Josef Super.cz

"Fotil jsem takový projekt do módního magazínu. Rozhodli jsme se to oživit a u toho focení jsem si sám oholil hlavu. Je to věc, kterou jsem chtěl udělat už dlouho," řekl Super.cz Mikolas. "Nějakou chvilku to myslím vydrží, je to příjemný a praktický," usmívá se.

Mikolas natáčel nový videoklip v rámci Dsquared2 fashion show na pražském týdnu módy. Zpíval i svůj současný hit Acapella.

"Song Acapella, který frčí v rádiích, je číslo jedna v Česku a v Polsku. Jednáme teď s jedním velkým jménem a letíme za ním do New Yorku. Bude se zřejmě dělat nová verze a vypadá to velmi nadějně. Ťukám na zuby a snad to dobře dopadne," dodal Mikolas. ■