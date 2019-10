Daří se jí rozvíjet kariéru i vztah. Krásná dcera bývalého ministra se rozpovídala o tom, proč chodí právě s fotbalistou

Jana Tvrdíková o vztahu s fotbalistou Filipem Jeřábkem. Super.cz

Mladý student, profesionální fotbalista a trenér Slavie U6, modelku letos nedoprovodil na finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, neboť se musel připravovat na důležitou zkoušku.

Ptali jsme se Jany, jestli to není už trošku klišé, když modelka randí s fotbalistou. Ona nás ale rychle vyvedla z omylu. „Hraje fotbal, ale není to nagelovaný frajírek. Ten by u mě neprošel a neprošel by ani doma,” říká dcera bývalého ministra obrany Jana Tvrdíka.

Modelka nikdy nepokukovala po svých kolegách a lovila ve zcela jiných vodách. „Asi by se mi nelíbil člověk ze stejné branže. Navíc někteří modelové jsou lehce egoističtí a to mi nevyhovuje,” říká.

Podle všeho to Janě a Filipovi ve vztahu klape. „Zatím spolu nebydlíme a myslím, že v brzké budoucnosti to neplánujeme. Jezdíme spolu ale na dovolené,” dodala Jana Tvrdíková. ■