Závislostí zkoušená Gottová v slzách. Vzkazy z Česka ji naprosto dostaly

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Dlouho se odhodlávala připustit si, že má nesnáze. Nyní se Dominika Gottová (46) konečně rozhodla přiznat si, že má problémy se závislostí na lécích a alkoholu a rozhodla se to řešit.

Přestože žije dcera Karla Gotta (80) už devatenáct let ve Finsku s manželem Timem Tolkim (53), zůstává stále v kontaktu s rodinou v Česku. Kontakt s rodiči a zejména pak maminkou Antonií Zacpalovou (84) jí velmi pomáhá. „Maminka mi řekla spoustu podpůrných vzkazů od našich i mých přátel a dojala mne. Plakala jsem, dostalo mě to,” svěřila se Blesku Dominika.

"Chci, aby bylo zase dobře, abych ty špatné roky měla za sebou. Ještě jednou děkuji všem za podporu,” dále uvedla. Nyní se Gottová musí rozhodnout, jestli se bude léčit ze závislostí ve Finsku, nebo se vrátí do Česka.

Druhá varianta se zdá výhodnější. Nemocná žena by mohla využít toho, že její partner odjíždí na přelomu září a října na více než měsíční turné po Jižní Americe a na ni by nemuselo neblaze působit tamní specifikum, a to jejich dlouhé noci a krátké dny. ■