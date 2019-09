Takhle odhalenou ji v seriálu neuvidíte: Hvězdu z Modrého kódu zachytil v bikinách na dovolené její syn

Sandra Nováková Foto: Instagram S. Novákové

Půvabná herečka se na svém instagramovém účtě pochlubila fotografií, kterou překvapivě fotil 3,5 letý syn Mikuláš. „Jedna od Mikuláše, tos ho naučil ty Vojtěch Moravec?,“ připsala k fotce pro manžela.

Vzhledem k tomu, že její manžel byl pracovně vytížen, odjela na dovolenou se synem sama. To ovšem znamenalo, že bude muset absolvovat i jízdy na tobogánech a Sandra má strach z výšek. "Nesnáším tobogány! Asi proto, že jsou vysoko. Kdo mě zná, tak ví, že v metrové výšce už se mi dělá lehce nevolno a tuhnou mi končetiny… Ale co by pro něho člověk neudělal, že jo? Teda spíš nepřekonal. Na tobogány jsem šla už ani nepočítám kolikrát,“ práskla herečka. ■