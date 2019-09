Král elektronické hudby je v Praze: Víme, co Carl Cox plánuje provádět v Praze poté, co uvede fanoušky svou muzikou do rauše

Carl Cox se rád vrací hrát pro české publikum. Super.cz

Po šesti letech zavítal opět do České republiky Carl Cox . Fenomenální hudebník, který je označován za nejlepšího dýdžeje planety, vyprodal dva koncerty v Pražském SaSaZu. Měli jsme to štěstí se s legendou elektronické hudby osobně setkat a vyzpovídat ho.

„Pokaždé, když přijedu do České republiky, tak si to velmi užívám. Vždycky, když tady hraji, tak cítím dobrého ducha a dobrá srdce. Lidé zde rozumí hudbě víc než kdekoli jinde. Vždycky, když odtud odjíždím, tak se sem chci vrátit,” říká Carl Cox.

Naposledy vystoupil dýdžej v Česku v obří hale pro mnoho tisíc lidí. On ale preferuje menší publikum. „Vždycky jsem tvrdil, že méně je více. Chci tím říct, že lidé, kteří na mě přijdou, tam skutečně chtějí být. Na menší akci cítím mnohem větší propojení s lidmi, protože je skutečně vidím. Na velkých party je prostě nemohu vidět všechny. V místě s pěti tisíci lidmi se pohupují tři tisíce lidí a zbytek jen tak popochází a pokukuje. Proto mám na akci raději méně lidí, kteří si to užívají. Na dnešní akci pro tři tisíce lidí bude stále hodně velké publikum,” říká hudebník, který se vrátil z Ameriky, kde hrál na kultovním festivalu Burning Man a po odjezdu z Prahy bude vystupovat pro úzký okruh fanoušků v sále pro 250 lidí.

Ptali jsme se ho, co se chystá provádět během víkendu v Praze mimo hraní. „Jídlo je fantastické, lidé jsou skvělí. Rád si udělám selfie s těmi nádhernými výhledy a řekou. Vaše historie je velice silná a bohatá. Vždycky si rád fotím místa, kde cítím historii. To si rád odvážím s sebou,” plánuje si.

Lví podíl na tom, že Carl Cox zavítal do České republiky, má jeho česká kolegyně Lucca (41). Hudebnice, vlastním jménem Lucie Dvořáková, krále elektronické hudby navštívila několikrát v jeho domovském klubu Space na Ibize. Jejich přátelství vyvrcholilo během jeho oslavy padesátin, kdy její track zařadil na své DVD.

„Snažili jsme se o to ho sem dostat pět let. Nějak se nedařilo a já se na to vykašlala. Říkala jsem si, že nám to není dáno osudem. Za půl roku se ozval sám jeho manažer, že by Carl se mnou rád hrál a jestli něco neuspořádáme,” vysvětluje Lucca.

Byť je Carl Cox hvězdou první velikosti, tak nemá žádné hvězdné manýry. „Samozřejmě pro něj připravíme dobrý hotel, jídlo, odvoz dobrým autem. On je ale velmi skromný. Samozřejmě znám spoustu dýdžejů, kteří nedosazují ani zdaleka jeho kvalit a úspěchů a vymýšlí si mnohem víc, jsou negativní a nesmějí se, ale Carl je úplně v pohodě,” uvedla Lucca. ■