Nejkrásnější Češka roku 2015 strádá steskem. Se svým partnerem se už nevídá tak často jako dřív

S přítelem fotbalistou se skoro nevídá. Michaela Feuereislová

„Mám v plánu na Ukrajinu vyrazit. Láká mě Kyjev,” nechala se slyšet Nikol, kterou návštěva státní recepce pořádaná ukrajinskou ambasádou přiměla k tomu, aby svůj plán brzy zrealizovala.

Přehlídku si nejkrásnější Češka roku 2015 velmi užívala. „Nejvíc jsem si vychutnávala poslední model, kdy jsem si připadala jako vlající ukrajinská vlajka na mole a bylo hezké se vžít do atmosféry,” říká Nikol.

Ruden si Švantnerovou pro své přehlídky vybírá velmi často. Uhrančivá kráska ale paradoxně nemá ve svém šatníku žádné šaty z návrhářčiny tvorby. „Spíš si je vždy půjčuji. Je to pro mě lepší, protože jakmile člověk jednou něco vynese na veřejnost, nemůže si to vzít podruhé. Bylo by mi líto, kdyby tak krásné šaty ležely ve skříni,” vysvětluje Nikol Švantnerová.

Nikol se aktuálně záměrně zavaluje prací, neboť se snaží popřít pocit stesku po příteli Patriku Dresslerovi. Toho v poslední době trápilo zranění a dvojice byla spolu prakticky nonstop. Nyní fotbalista hraje na Moravě a tak se vzájemně navštěvují. „Byli jsme zvyklí na to, že jsme spolu byli čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Teď se vidíme tak jednou týdně, když to vyjde. Je to ale pořád jen Morava a ne druhá strana světa. Změna je život, aspoň se naplno můžu věnovat práci,” krčí rameny Nikol Švantnerová. ■