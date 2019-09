Důvěrník Květy Fialové v dalším seriálu: Téma kriminálky je mu blízké díky otci, byl ale nešťastný z kostýmu

Josef Kubáník v seriálu Temný kraj Foto: FTV Prima

Za příležitost v kriminálním seriálu byl herec rád, ale hned první natáčecí den mu prý spadl hřebínek. „Přišel jsem v kostýmu, a režisérka Jitka Bártů jen prohlásila, že vypadám jak z Grandhotelu, takže mi kostymérky nalepily knír, celého mě změnily, a já z toho byl docela nešťastný. Nevěděl jsem, co s tím budu dělat,“ přiznal rozpaky, které pomohla rozptýlit až kolegyně Dana Morávková. „Co blbneš, konečně můžeš hrát něco jiného, než jsi byl zvyklý. Užij si to a hraj!“ domlouvala mu. Radu si vzal k srdci a svůj „nový“ vzhled si nakonec i oblíbil, přiznal.

A také to, že ke kriminální tematice seriálu má blízko díky otci, který jako kriminalista působil. To prý ale „nepřiznal“. „Holky (autorky Jitka a Kateřina Bártů - pozn.) to nevědí, takže se ani na nic nemohly ptát – a já sám jsem s ničím nepřišel,“ říká.

Vedle herectví se Kubáník věnuje psaní, vyšla mu už druhá kniha o herečce Květě Fialové, se kterou ho pojilo velké přátelství. „Paní Fialová vždy říkala: ‚Musíš říct pravdu a co si myslíš‘. A tohle je skutečně pravdivá knížka,“ říká autor titulů Poslední deník Květy Fialové a Květa Fialová/ Pod křídly andělů. ■