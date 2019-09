Upřímná Pizingerová nedokázala déle mlčet. Ivana Gottová by se podle ní měla chovat jinak

Vendula patřila do okruhu blízkých přátel Karla Gotta. To už neplatí. Profimedia.cz

Když Vendulu Pizingerovou (47) nepozvali na oslavu osmdesátých narozenin Karla Gotta, kde nechyběla žádná významná osobnost českého showzybysu, tak to byl jasný signál, že ve vztahu s rodinou slavného zpěváka něco není v pořádku.

Když pak na téma Karla Gotta (80) zabrousil Luboš Xaver Veselý během rozhovoru v XTV, snažila se zůstat vdova po Karlovi Svobodovi diplomatická. Vzhledem ke své přirozené upřímnosti si ale neodpustila pár poznámek.

Vendula se poznala s Ivanou před mnoha lety a byla u začátků vztahu s mistrem a dokonce spolu manželské páry strávily společnou dovolenou. „Když začala s Karlem chodit, byla velice sympatická, ale pak se něco stalo a ona se hodně změnila," zavzpomínala ředitelka nadačního fondu Kapka naděje.

Veselý se Pizingerové během interview zeptal, jestli by Gottové něco poradila v jejím vztahu s veřejností a novináři. Na to Vendula reagovala, že si není jistá, jestli by o její rady Ivana stála.

„Karel Gott je hodný člověk, se všemi si povídal, se všemi se vyfotil a vycházel všem vstříc. Myslím, že Ivana Gottová (43) uznala, že je Karel nemocný člověk, a snaží se ho bránit. Od okolního světa. Ale já si myslím, že pro Karla Gotta je okolní svět jeho potrava. Ivana je mladá holka, která to nemá jednoduché. Je ambiciózní a žít ve stínu Karla není nic jednoduchého,“ vysvětlila poté svou radu. ■