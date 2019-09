Z dětí Terezy Maxové se po přestěhování do Prahy stávají více Češi: Chci, aby zažily stejně šťastné dětství jako já

Tereza je opět v Česku. Super.cz

„V letošním roce slaví Teribear své první půlkulatiny, takže máme takové malé jubileum a současně také velkou radost, že na happening míří stále více lidí, kteří chtějí pomáhat druhým. Já se vždy v září těším na skvělou atmosféru sounáležitosti, která na Vítkově panuje. Zvu všechny a těším se, že zdoláme rekordní počet kilometrů pomoci, které mění konkrétní osudy,“ nechala se slyšet patronka a zakladatelka nadace, která nese její jméno.

Dříve jezdila Maxová do Prahy jen na skok ze svého trvalého domova v Monaku. Nyní je to ale jiné, neboť se centrem rodinného života stala Praha. „Teď jsme v Česku a já jsem za to moc ráda. Děti tu chodí do školy a já mám možnost tady fungovat v nadaci. Já a manžel vycestováváme odsud,” dodává kráska.

Hlavním motivem návratu do Česka pro Terezu bylo, aby se její mladší děti Aiden a Mia naučily lépe česky a poznaly českou kulturu. „Plynně ještě nemluví, protože chodí do mezinárodní školy. Mína mluví mnohem lépe a Aiden se snaží. Jsem moc ráda, že poznávají českou kulturu, a že jsou tady s českou rodinou. Doufám, že budou na dětství vzpomínat stejně hezky, tak jak vzpomínám já,” dodává Maxová.

V Česku se líbí i jejímu manželovi Buraku Oimenovi. Ten je sice původem Turek, ale před mnoha lety žil rovněž v Česku. „Manžel mluví lépe česky než já turecky. Tím, že tady žil a že umí také rusky, tak chytá řeč rychleji. Já bych se měla naučit trošku lépe turečtinu, zapracuji na tom,” přislíbila Tereza Maxová.

Desetidenní akce, kvůli které jsme se s topmodelkou potkali, probíhá na vrchu Vítkov až do 14. 9., zapojit se do ní může každý, a to v kteroukoliv denní či noční hodinu. Akce je naprosto neomezená, jediným předpokladem je chuť pomáhat.

Happening se těší velkému zájmu veřejnosti. V loňském roce jej navštívilo přes 16 000 lidí, kteří společnými silami zdolali 320 812,5 kilometrů a připsali tak 9 624 375 Kč, které pomohly dětem z dětských domovů, maminkám z azylových domů, týraným dětem nebo rodinám v nouzi. ■