Chcete mít postavu jako topmodelka? Tereza Maxová prozradila svůj ověrený trik na dokonalou figuru

Čím to, že vypadá stále lépe? Super.cz

Pokaždé, když se setkáme s Terezou Maxovou (48) osobně, jsme okouzleni tím, jak topmodelka rok od roku vypadá lépe. Pionýrka českého modelingu, která odstartovala hvězdnou kariéru už na začátku devadesátých let, vděčí za krásu a svěžest dobrým genům, ale i faktu, že je neustále v pohybu.

„Já se sportu věnuju, ale spíš pozvolna. Jako rodina hrajeme basket, lyžujeme. Já cvičím jógu a pilates, dělám tanec. Každý den dělám něco. Člověk se potřebuje hýbat,” svěřila se nám Tereza na startu happeningu Teribear hýbe Prahou.

Podle Terezy je klíčem úspěchu pravidelnost pohybu. „Ať už je to chůze, přirozený pohyb, nebo třeba trhání třešní, tak je důležitá kontinuita. Lepší častěji a méně,” radí Tereza. Pokud modelka zrovna cestuje, nebo nemá čas na náročné aktivity, cvičí aspoň podle internetového programu Boho Beautiful. „Tam to mají zmáklý, i těch dvacet minut mi stačí, aby člověk něco udělal,” říká Tereza Maxová, která během rozhovoru znovu přilákala běžce a chodce na vrch pražského Vítkova, kde do 14. září mohou lidé pohybem pomoct dobré věci. ■