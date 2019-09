Sexy zpěvačka ukázala flexibilitu pouze v tangách: Za plné křivky a celulitidu se už dávno nestydí!

Bebe Rexha Profimedia.cz

Bebe nedávno svěřila, že jí jeden z producentů v minulosti doporučil, aby podobné snímky nesdílela, že je na to moc stará. Zpěvačka a skladatelka kyprých tvarů má ale na věc jiný pohled.

V novém čísle časopisu Cosmopolitan se svěřila hned s několika nepříjemnými zkušenostmi ze světa zábavního průmyslu. Jeden ze slavných hudebních producentů ji během natáčení ve studiu osahával a situace se natolik vyostřila, že se zpěvačka bála, že ji znásilní.

Bebe se před časem také nechala slyšet, že když jako zpěvačka začínala, producenti ji nutili hubnout, a přestože hladověla, stejně jim to bylo málo. Před udílením hudebních cen Grammy jí pak řekli, že se do šatů světových návrhářů nevejde.

„Zlomilo mi to srdce, byla jsem smutná a v depresích. Cítila jsem se jako odpad. Jestli je velikost S pro vás moc velká, pak nevím, co na to říct,“ nechala se tehdy slyšet zpěvačka, která zorganizovala událost Women in Harmony na podporu mladých žen v zábavním průmyslu. Dnes už si s váhou nebo celulitidou na stehnech rozhodně hlavu neláme. ■