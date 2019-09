7 drsných snímků oslavenkyně Pink: Tahle rebelující zpěvačka slaví čtyřicátiny

Pink slaví čtyřicátiny Profimedia.cz

Svou kariéru začala jako drsňačka s růžově nabarvenými vlasy, a i když se její zevnějšek trochu změnil, pořád je to tvrdá holka.

Začínala v dívčí skupině

Vlastním jménem Alecia Beth Moore se narodila v Pensylvánii a na svém kontě má osm studiových alb. Málo se ví, že byla v roce 1995 členkou dívčí skupiny Choice, ovšem nahrávací společnost v ní viděla potenciál a nabídla jí smlouvu na sólo projekt.

Pink (40) je nejen zpěvačka, ale také textařka, producentka a příležitostní herečka. Dokonce umí hrát na kytaru, klávesy i perkuse. Získala už tři ceny Grammy a nespočet cen od televizní stanice MTV.

S životní láskou se několikrát rozešli

Svého životního partnera našla v motocyklovém závodníkovi Careym Hartem (44), kterého poznala v roce 2001 a i přes několik rozchodů nakonec došli až k oltáři a v manželství vychovávají dvě děti - osmiletou Willow a tříletého Jamesona.

Má prořízlou pusu a za svou rodinu by se porvala

Zpěvačka je známá i svým ostrým projevem. Opře se i do trollů na svém instagramovém účtu. Ti se do ní před časem pustili kvůli dětem, které měla vyfocené, jak pobíhají u Židovského památníku v Berlíně. Pink jim na to konto poslala dostatečně ostrý komentář.

Nedávno se také postavila za zpěvačku Jessicu Simpson (39), kterou fanoušci zasypali negativními komentáři za nabarvení vlasů své malé dceři. Pink sama zveřejnila fotku, jak barví vlasy své dceři Willow a opřela se do matek, které poučují na internetu.

Podívejte se do galerie na pár fotek, které jen dokazují její drsnou povahu. Ta si jen tak něco líbit nenechá. ■