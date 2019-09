Poznali byste ho? Herec z Ordinace dojal svým vystoupením porotu Tváře a vyhrál první kolo

Vystoupení v převleku Arethy Franklin dojalo některé až k slzám. Foto: archiv TV Nova

Pod tunou líčidel, parukou a v dlouhém kožichu by herce na první pohled poznal jen málokdo. Přítomné pak také šokoval, s jakou lehkostí zazpíval hit You Make Me Feel. „Bylo to s takovou pokorou zazpívaný. To vás učí na JAMU tohle? Já jsem si právě říkal, měl si jít na JAMU a neměl si chodit na práva. Vzalo mě na tom, že ses dostal do toho, jak to ta Aretha zpívá, tvoří a myslí,“ ohodnotil vystoupení Janek Ledecký (57).

„Že to bude tak, že nám potečou slzy v prvním kole, velký klobouk dolů a strašné dík,“ přidal se Aleš Háma (46), který stejně jako ostatní tleskal Jackuliakovi vestoje. Ze svého prvenství byl herec opravdu překvapený. „Ďakujem a děkuji, děkuji, děkuji. Je to zvláštní, protože jsem to vůbec nečekal. Absolutně upřímně. Ta show je neskutečný zážitek a ten večer mě naplnil něčím, co mě posune i dál,“ svěřil herec, který jako první předal charitativní výherní šek. „Chtěl bych 50 tisíc poslat jako otec ročního dítěte středisku Sára, které se věnuje matkám s dětmi,“ dodal herec. ■