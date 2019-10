Dokonalá kytice růží: Se sudým nebo lichým počtem květů?

Říká se, že ke smutečním příležitostem patří sudý počet květů v kytici a k těm slavnostním lichý počet. Jak se na tento problém dívá květinová etiketa? Odpověď vás překvapí! Sudý počet květin jako smuteční je jen pověra!

Nutno říci, že zvyk považovat kytici se sudým počtem květů za smuteční, je zakořeněný pouze ve střední Evropě. Jinde ve světě se s touto tradicí nesetkáváme. V Americe je dokonce běžným zvykem darovat velké lásce tucet růží, tedy sudý počet. Za každý měsíc v roce jednu růži. U nás jsme se sudým počtem poněkud zdrženlivý. Na hrob totiž podle křesťanské tradice patří sudý počet květin. Jedna květina pro zesnulého a jedna pro Boha.

FOTO: Florea.cz

Sudý počet květů: Tradice nebo pověra?

„Ty pověry o tom, že sudá je smutek, to je asi tak jako když černá kočka přeběhne přes cestu anebo, že nemáme překračovat kanál. Je to stará pověra, nikdo nedokáže vysvětlit, kde se vzala. Samozřejmě, u starších lidí si na to budeme dávat pozor, ale je-li ta slečna ještě relativně mladá, tak to unese,“ řekl pro online květinářství Florea.cz mistr etikety Ladislav Špaček.

Jaké tedy mají sudé počty květin poselství?

Kdo se někdy zajímal o symboliku barev květin, květomluvu nebo symboliku počtu květin, ví, jak jsou květiny opředeny symbolikou a tajnou řečí květin. A kdo tuto řeč ovládá, dokáže květinami doslova promlouvat.

Kytice 100 růží například vyjadřuje naprostou oddanost, hlubokou lásku a úctu. Kytice 88 růží žádá odpuštění, 66 růží v kytici šeptá „má láska k tobě se nikdy nezmění.“ 56 růží v kytici jednoduše vyjadřuje lásku, stejně tak kytice 50 růží říká slova o bezpodmínečné lásce. Pokud chcete popřát, aby obdarovaná zůstala tak nádherná jako dosud, pošlete 18 růží a růže jí za vás řeknou: „Vidím tě stále krásnou, jako by ti bylo osmnáct. A vždy tě tak vidět budu.“ 16 růží přeje šťastnou cestu, 10 růží obdivuje její dokonalost, 8 růží vyjadřuje upřímnou podporu, 6 růží touží být jen její. 4 růže ujišťují, že vaší lásce nebude stát nic v cestě. V anglosaských zemích 2 růže symbolizují milostnou dvojici, za každou polovinu celku jednu růži. U nás se dvě růže věnují ve výjimečných případech, například k příležitosti druhého výročí.

FOTO: Florea.cz

Kulaté narozeniny, kulatý počet květů

Oslava narozenin a obzvlášť těch kulatých bývá vždy ve znamení květin. K pěknému dárku od srdce můžete darovat i úchvatnou kytici růží, která z běžné oslavy narozenin udělá slavnostní událost. Pokud se jedná o oslavu kulatin, pak se sudý počet květin více než hodí. Poměr kolik let, tolik růží, vykouzlí z vaší kytice skutečně osobní dárek, protože za každý rok života obdarované věnujete pouze jí jednu květinu. Je to taková oslava jejího života v kytici.

„Spousta lidí se domnívá, že když má žena 20, 30, 40, 50, že jí nemohou dát kytici, která má tento sudý počet květů,“ říká Ladislav Špaček pro Florea.cz a dodává: „Ona má přece tolik roků a musí dostat tolik růží.“ ■