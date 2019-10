Hovoříte jazykem květin? Máme pro vás jednoduchý návod jak na to

Ten, kdo hovoří jazykem květin, má jednu hlavní výhodu. Dokáže i beze slov vyjádřit své nejtajnější city. Ale není to jen tak, musí znát symboliku barev, počtu květů a někdy i jejich druhů.

Zamilovaná poselství v květech ukrytá

Nejznámějšími nositelkami sladkého vyznání „miluji Tě“ jsou rudé růže. Lásku však pomocí květin lze vyjádřit hned několika způsoby. Zatímco rudé růže symbolizují lásku vášnivou a spojenou s chtíčem, růžové růže promlouvají o lásce romantické a upřímné. Někde uprostřed těchto vyznání se nachází oranžové růže, které odhalují tajné city a přání „chtěl bych něco víc.“

Záleží také na počtu květin v kytici. Samozřejmě jiný dojem zanechá jedna rudá růže a jiný kytice sto rudých růží. Jedna růže symbolizuje lásku na první pohled, tři růže říkají „miluji tě“, pět růží „záleží mi na tobě“, šest růží přijde na řadu, když z pouhého randění má vyrůst něco většího a třináct růží posílá tajný ctitel. Jedenáct a třináct květů růží pěje chválu na obdarovanou a vyjadřuje jí obdiv. Větší kytice růží, jako kytice 55 růží nebo dokonce kytice 100 růží už znamená hlubokou a upřímnou lásku, oddanost a zamilovanost.

FOTO: Florea.cz

Gentleman se omlouvá s kyticí v ruce

Pokud je muž zdatný v květinovém jazyce, pak ví, že počet květin, který říká „omlouvám se“, je číslo patnáct. O odpuštění vás pak bude prosit 88 růžemi v kytici.

Protože květiny za sebe hovoří i barvou, jsou to právě bílé a krémové růže, které říkají: „Pokud jsem Ti ublížil, hluboce se omlouvám.“ Na druhou stranu, dostanete-li pugét bílých růží, ve kterých jsou přimíchané i růžové růže, pak obsahují jednoznačné poselství o oddanosti a věrnosti.

Dalšími květinami, kterými se muž může omluvit ženě, jsou pivoňky a slunečnice. Ty se omlouvají za dárcovo nevhodné chování, nebo vyjadřují uvědomění, jak vzácné pouto dárce zpřetrhal.

FOTO: Florea.cz

Vše nejlepší Ti přeje 17 růží

Výběr kytice k narozeninám se zdá proti kytici z lásky nebo omluvné jako hračka. Hlavní roli totiž hrají preference obdarované. Myslete na to, jaké má ráda květiny a jaká barva jí udělá radost. S počtem si také nemusíte lámat hlavu. Pravidlo sudých a lichých růží jde, co se narozenin týče, stranou. Kolik je obdarované let, tolik by měla dostat květin. Jednoduše darujte čtyřicet růží k čtyřicátým narozeninám. V anglosaských zemích vyjadřuje přání k narozeninám sedmnáct růží, zřejmě proto, aby dopřály obdarované pocit věčného mládí.

„K narozeninám bychom měli dát ženě opravdu krásnou kytici. Muži si někdy neuvědomují, co ta kytice pro ženu znamená. Stejně to za chvíli uvadne, nic to neumí,“ řekl pro Florea.cz mistr etikety Ladislav Špaček a dodal: „ale je to taková ta křehká krása, kterou ženy obdivují.“ ■