Jednoznačný hit mezi kyticemi: Kytice 100 růží

I kytice podléhají módním trendům. Pokud tedy chcete být in, na kytičku rudých karafiátů můžete rovnou zapomenout. Absolutním hitem jsou totiž kytice 100 růží.

Možná vás teď napadá, jak je možné, že kytice 100 růží jsou tolik oblíbené, když mají sudý počet květů, tedy počet, který je spojený se smutečními událostmi. U počtu 100 růží platí stonásobně, že smuteční sudý počet květů je jen pověra.

FOTO: Florea.cz

Stovka růží, milion emocí

Nejen barva a druh květin mají svůj význam v jazyku květin, takzvané květomluvě, ale i počet růží má své poselství. Stovka růží vyjadřuje nekonečnou oddanost a obdiv, proto si muži oblíbili darovat kytice 100 růží k významným příležitostem ve vztahu, k jakým patří třeba výročí. Stovku rudých růží dostávají ženy z romantických nebo i vášnivých důvodů. A stovka bílých růží se hodí k zásadnímu životnímu okamžiku, jakým je žádost o ruku. V online květinářství Florea.cz najdete i speciálně barvené duhové růže a také modré růže, které vypadají uvázané v kytici 100 růží velmi nápaditě a jsou navíc velmi fotogenické.

K těm vůbec nejoblíbenějším příležitostem, kdy darovat kytici 100 růží, patří narozeniny, obzvlášť ty kulaté. Tady potom barva růží nehraje roli, darující může popustit uzdu fantazii a inspirovat se především tím, co má oslavenkyně ráda.

Kde sehnat kytici 100 růží?

Rozhodně vsaďte na online květiny. Online květinářství, jako je třeba Florea.cz, nakupují čerstvé květiny na holandské květinové burze na základě poptávky, a odtud putují květiny přímo až k vám. Klasické kamenné květinářství navíc nemá kapacity na to, aby mělo pravidelně na prodejně tak velké množství růží, a ještě k tomu nenakvetlých. Když už investujete do opravdu velké kytice, dbejte na to, aby byly květiny co nejčerstvější, aby z nich obdarovaná měla radost alespoň 14 dní. Další výhodou online květinářství je i dovoz květin až přímo k rukám obdarované. Přeprava velké kytice tak, aby nepodlehla zkáze, může být oříšek, ale když všechnu práci necháte na profesionálech, kteří vozí květiny na sucho a ve vlastních chladících vozech, můžete si s klidem oddechnout.

FOTO: Florea.cz

Kam s ní?

Může se stát, že vyberete takovou kytici růží, kterou obdarovaná jen s obtížemi unese, natož aby pro ni doma měla připravenou ohromnou vázu. Řešení je jednoduché: kytici rozdělit do několika menších svazků květin a ty rozmístit do váz a nádob. Fotogenická kytice 100 růží už překvapila obdarovanou a ta si s růžemi může vyzdobit a provonět celý byt.

„Muži si někdy neuvědomují, co ta kytice pro ženu znamená. Stejně to za chvíli uvadne, nic to neumí,“ řekl pro Florea.cz mistr etikety Ladislav Špaček a dodal: „ale je to taková ta křehká krása, kterou ženy obdivují.“ ■