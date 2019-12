V minulém filmu sváděla Macháčka, teď ji bude štvát Trojan. Režisér z Bokové udělal zanedbávanou manželku

Kristýna Boková a Jiří Macháček se potkali při dalším natáčení. Foto: Bára Lockefeer/ Total HelpArt

Scenáristou Bouráka je Petr Jarchovský.

„Jde o příběh ‚vystěhovaného a odsunutého‘ záletníka a potrestaného nezodpovědného otce, romanticky založeného automechanika, který je manželkou a dcerou přinucen přespávat v garáži ve vlastním voze. Aby přežil svůj trudný život v neveselé realitě, žije v posunuté realitě, a to v Americe let 56-59 v době Elvise Presleyho, a odmítá sestoupit ze svého obláčku a řešit reálný život a problémy, které svým chováním způsobuje,“ popisuje Jarchovský, který neměl co do výběru představitele hlavní role pochybnosti. Stejně tak volba režiséra pro něj byla jasná.

Ondřej Trojan fandí lůzrům

„Vždycky fandím lidem, kteří jsou na periferii společnosti, takzvaným lůzrům. Tyhle existence jsou mi sympatické, protože jejich boj o živobytí je docela drsný a docela těžký. V jejich situaci se dá na svůj úděl rezignovat a přežívat na nějakých dávkách, nebo se pokoušet bojovat, a i s těmi blbě rozdanými kartami něco se svým životem udělat,“ řekl Ondřej Trojan, který je také producentem filmu.

Do obsazení Bouráka si vybral také již zmíněného Jiřího Macháčka, Kateřinu Winterovou, dále Petru Nesvačilovou, Jiřího Šimka nebo Kryštofa Hádka, ale také třeba designéra Aleše Najbrta nebo sochaře Jaroslava Rónu. Do kin by měl film přijít na jaře příštího roku. ■