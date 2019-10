Potřebujete peníze k důchodu navíc? Renta z nemovitosti pomohla i manželům Fridrichovým…

Rentu z nemovitosti si pořizují nejen senioři, kteří žijí sami, ale také rodiny. Manželé Fridrichovi jsou díky Rentě z nemovitosti velmi spokojeni...

Fridrichovi žijí v pěkném třípokojovém bytě v Praze na Proseku. Do svého bytu se nastěhovali jako jedni z prvních ihned po dokončení domu v roce 1975. V domě se znají s většinou sousedů, mnoho z nich zde bydlí také od počátku. Během posledních let prošel dům celkovou rekonstrukcí. Došlo k výměně výtahu, oken, zateplení domu a k výměně stupaček. Paní Janě je 66 let a její manžel je o 6 let starší.

Manželé měli při odchodu do důchodu našetřeno přes 200 tisíc korun. Ale vzhledem k výši jejich důchodů, dohromady měli něco přes 19 tisíc korun měsíčně, se jim úspory rychle snižovaly. To přitom neměli žádné velké výdaje. Nejvíce utratili za provoz domácnosti, auto a náklady s autem spojeným. Jejich jediným nešvarem za který utráceli více peněz je kouření, za cigarety utratí téměř 2 000 Kč měsíčně.

Když ve schránce našli dopis s nabídkou Renty z nemovitosti, tak se o tuto možnost začali zajímat. Zvažovali také možnost prodeje bytu a přestěhování se do menšího 2+KK. Nakonec se rozhodli Rentu z nemovitosti uzavřít a rozhodli se pro variantu měsíčních plateb. Po dobu 10 let budou dostávat částku 9 950 korun měsíčně. Záměr pořídit si produkt probrali se svou dcerou.

“Pokud nemáte našetřeno větší obnos a chcete prožít důchod důstojně, je Renta z nemovitosti výbornou volbou. Samozřejmě utrácím svoje peníze, které potom nezdědí děti, to je ale součástí rozhodování o tomto produktu,” uzavírá nakonec pan Fridrich.

“Ze začátku jsem měl strach, zda peníze obdržím, nyní jsem již klidnější a vím, že každý měsíc peníze na účet přijdou a my si můžeme mnohem více dovolit, jsme spokojenější a můžeme občas dokonce přilepšit dceři a vnoučatům.”

Seriózní jednání

A jak celý proces získání Renty z nemovitosti probíhal, nebylo to moc komplikované?

„Nejdřív jsme si požádali o nezávaznou kalkulaci. Když jsem se rozhodli, nechali jsme si odhadnout cenu nemovitosti, společně se zástupcem společnosti FINEMO.CZ jsme pak prošli smlouvu a během měsíce vše uzavřeli."

Výhody Renty z nemovitosti:

• získáte peníze na cokoli

• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti

• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

• můžete žít důstojněji a život si více užívat

