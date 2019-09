Seriálová hvězda zvládá mateřství i práci: Blondýnku z Ordinace pasoval Ondřej Sokol do role sexuální asistentky

Sandra Černodrinská Herminapress

"Tohle je ale první velké zkoušení nové hry. Sice už jsem v jednom představení hrála, ale to byla menší role," vysvětlovala Sandra, která si ovšem dopřála aspoň dlouhé prázdniny. "Měla jsem volno celé dva měsíce, měsíc jsme byli u moře, měsíc na chalupě, takže jsem odpočatá a plná elánu zvládat mateřství i práci," míní herečka.

Roli má dost netypickou a vrhla se kvůli ní i na samostudium profese, kterou v Kšeftu, ztvární. Tedy sexuální asistentky. "Ona je prostitutka, ale hrozně by chtěla pomáhat lidem. Spojila by tak to, co už umí, s tou touhou starat se o lidi. Sexuální asistentka nemá vždy s těmi lidmi primárně sex, ale může se jednat i o to, že jim pomůže a poradí," vysvětlovala.

"V divadle jsme měli doktorku, která pracuje s autisty, právě autistickému chlapci v ději rodiče objednají k 25. narozeninám tu asistentku. Já si to téma sama studovala, viděla jsem i pár dokumentů. Většinou tam právě figurovaly bývalé prostitutky. V České republice se tahle profese začíná právně řešit, jedna organizace se snaží o to, aby byla legalizovaná a bylo to normální pracovní místo," poučila nás.

Pokud jde o seriály, momentálně nic nového netočí. "Nějaké věci jsou v jednání, tak uvidíme, jak to dopadne. Zda se bude točit další řada Linky, nevím, pokud jde o Ordinaci, tam jsem se vrátila jenom na chvilku a netuším, jak děj autorky povedou dál. Nechávám všemu otevřené dveře, co přijde, to přijde. I v běžném životě toho mám tolik na práci, že určitě nevysedávám u telefonu a nečekám, jestli mi někdo zavolá kvůli roli," dodala Sandra. ■