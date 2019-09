Ilustrační foto Profimedia.cz

Přes louži a rozbahněnou louku vedla jediná cesta, a to po obrubníku podél provazového zábradlí. Zatímco většina chodců pochopila, že se mají provazu jen zlehka přidržovat, nedočkavý chlapec to vzal tak zhurta, až se zhoupl rovnou do louže.