Krásná zpěvačka Judita Čeřovská (✝72): Přežila tragickou nehodu, přišla o obě ledviny a měla pletky s StB

Judita Čeřovská na archivním snímku Profimedia.cz

Zpěvačka Judita Čeřovská, která svůj hlas propůjčila nesmrtelným hitům jako Je po dešti, Dominiku, Akropolis, adieu nebo Řekni, kde ty kytky jsou, o sobě jednou řekla: „Zpívala jsem tak, jak jsem to cítila, jak mně zobák narost´. Nehrála jsem si na nic – nikdy v životě. Nevěděli si se mnou rady, ani já se sebou. Vždycky se mě těžko někam zařazovalo.“

Na pódiu doslova zářila - byla vysoká, atraktivní a měla podmanivý hlas. A také jí to vždycky náramně slušelo, uměla se oblékat a nosit doplňky jako opravdová dáma. Publikum ji milovalo, paradoxně se ale prosadila víc v zahraničí než u nás. Vystupovala především v německy mluvících zemích, kde byla jednu dobu stejně ceněným „exportním artiklem“ jako Karel Gott (80). Původně se ale nezdálo, že se jednou bude živit zpěvem.

Účetní chyba ji vyšla hodně draho

Judita Čeřovská se narodila 21. dubna 1929 do národnostně smíšené rodiny - otec byl Čech, matka Němka. Kromě češtiny a němčiny ovládala perfektně i další řeči, a tak šla po maturitě pracovat jako cizojazyčná korespondentka do podniku zahraničního obchodu Centrotex.

Jenže v roce 1951 udělala účetní chybu a způsobila obrovskou ztrátu. Následovala okamžitá výpověď, čehož si všimla StB, a donutila ji ke spolupráci. Ve firmě Vagonka Tatra měla sledovat jednoho technického pracovníka, jenže mu vyzradila svou funkci, a tak byla pro tajnou policii záhy nepotřebná.

Uměla se vcítit do toho, co zpívá

Na pěveckou dráhu se vydala až krátce před třicítkou, kdy už byla matkou dvou dětí. V roce 1957 se v soutěži Hledáme mladé talenty umístila na druhé příčce a ihned na to začala zpívat v pražském kabaretu Alhambra.

„Přestože hudbu nestudovala, dokonale ji cítila. Byla přirozený typ, který se hudbě podvolí. Ve svých začátcích zpívala písně šansonového typu, přejímala je například od Edith Piaf,“ řekl o ní v jednom rozhlasovém pořadu hudební publicista Miloš Skalka (72).

Ve třiceti přišla málem o nohu

Její úspěšně rozjetou kariéru zbrzdila v roce 1959 vážná autonehoda. Tehdy se vracela z vystoupení ve Strakonicích a auto řídil zpěvák Josef Zíma (87), kterého za jízdy postihl mikrospánek. Následky havárie byly hrozivé – jeden ze spolujezdců zemřel a Čeřovská přišla o ledvinu, měla rozdrcenou pánev a hrozila jí i amputace nohy. Naštěstí se ji lékařům podařilo zachránit, ovšem na pódia se vrátila až po dlouhých dvou letech.

Ke konci života si vytrpěla své

V roce 1952 se ještě jako Judita Štěrbová seznámila s advokátem Vladimírem Čeřovským. Ten se do ní zamiloval na první pohled a do roka byla svatba. Adoptoval také její dceru Brigitu, kterou měla z předchozího vztahu, a spolu měli syna Ivana. Manželství se ale nakonec rozpadlo. Svůj život pak na víc než 30 let spojila s hudebníkem a jazzmanem Ivanem Smetáčkem (83).

Čeřovská v posledních letech života hodně zkusila - lékaři jí kvůli rakovině odebrali jedinou ledvinu a ona musela dojíždět na dialýzu. Pak si zlomila pánevní kost, a přestože se podrobila náročné operaci, 9. října 2001 svůj boj o život vzdala. ■