Stále se soudí se svým exmanželem Johnnym Deppem: Na schůzku s právníkem vyrazila Amber bez make-upu

Amber Heard se líčením neobtěžuje. Profimedia.cz

Na schůzku se svým právníkem dorazila herečka bez jediné známky líčení, ale nezapomněla se ověnčit velkým množstvím náhrdelníků. A o tom, že Amber chodí téměř vždy bez podprsenky, jsme se přesvědčili už mnohokrát.

Začátkem tohoto roku obvinil Johnny svou ex z týrání, přičemž to samé udělala ona, když tvrdila, že ji herec týral po dobu jejich vztahu. Depp veškerá obvinění odmítal a nyní žaluje Heard o více než miliardu korun za její otevřenou zpověď pro Washington Post. V tom herečka psala také o tom, jaké si prožila týrání od nejmenovaného muže.

Vzhledem k časovým údajům je Depp přesvědčený, že jej to staví do role možného pachatele. A to nepříznivě ovlivňuje jeho kariéru.

Amber a Johnny se poznali v roce 2011, svatba proběhla v únoru 2015. Jen o rok později už začal jejich bouřlivý rozchod plný nenávisti. Jak je vidno, ani po rozvodu jejich spory ještě zdaleka neustaly. ■