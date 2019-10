Princezna z Řachandy se ukázala v plavkách! Tohle všechno dělá, aby jí nepřetékaly špeky!

Denisa Pfauserová Super.cz

Vedle ní se v plavkách předvedly také vítězky soutěže Look Bella. Denisa z toho ale mindráky rozhodně neměla. A to je o hodně centimetrů nižší a není kost a kůže. "Naopak, holky myslím nejsou zase tak rády, když jsou moc vysoký. Najít si kluka je těžký. Mám 162 centimetrů, pro mě je to skvělý," řekla Super.cz Denisa.

Nízkou výšku si pochvaluje i při své práci. "Několikrát jsem byla na castingu na princeznu, kde bylo vysloveně v podmínkách, že herečka musí mít maximálně 165 centimetrů. Aby nebyla o hlavu větší než princ. A princ už byl vybraný," směje se.

S váhou problém také nemá. "Udržuji se. Herečky by neměly mít problém s váhou. Nejsem typ, který by si mohl všechno dovolit. Dělám jógu, ta je komplexní a běhám. To si myslím, že stačí. I na nás jsou kladeny požadavky. Pořád se v médiích řeší, kde které co přetékalo. Žádná nechceme vidět fotky, kde nám to nesluší," uzavřela. ■