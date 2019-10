Tajemství dokonalého těla Alice Bendové! V plavkách se na dovolené fotí jenom brzy ráno před snídaní, kdy je splasklá

Alice Bendová Super.cz

Herečka Alice Bendová (45) má parádní postavu a jak sama říká, geny už v jejím věku velkou roli nehrají. Aby se udržela v kondici, je to dřina. "V 45 letech už to geny nezachrání. Chodím běhat, s dětmi běháme třeba 7 kilometrů. Hlavně na Tenerife, kde trávíme hodně času. Je to příjemný, jak tam fouká. A hodně máme rádi túry," řekla Super.cz Alice.