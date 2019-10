Bývalý účastník SuperStar pomáhá dětem z děcáku. Nebojí se dotknout i citlivého tématu

Honzovi nedělá problém setkávat se s dětmi z dětských domovů, popovídat si s nimi, případně si společně zazpívají. Herminapress

„Chtěli splnit přání dvou dětí z dětského domova, jejichž snem bylo setkání se mnou. Tak jsem se rozhodl jim to splnit. Podobným účelům se věnuji pravidelně několikrát ročně. Nechci být z řad celebrit, které tohle hlavně dělají o Vánocích, protože se jim to hodí na Instagram,” prozradil nám zpěvák, který dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem Albert.

Za své kořeny se Honza nikdy nestyděl, je logické, že měl řadu kamarádů z dětských domovů. „Díky tomu, že se často seznamuji s dětmi z dětských domovů, vyslechnu si i jejich mnohdy smutné životní příběhy. Měsíc zpátky jsem měl možnost strávit jeden den se sourozenci zmizelé Valerie, touto kauzou žilo celé Česko. Ty děti mi ukazovaly jizvy, pořezání a popisovaly mi, jak je babička týrala. To ve mně zanechalo velkou stopu. A přitom jsou ty děti strašně moc fajn. Jednou budu taky rodič a vím, že se ke svým dětem budu chovat s láskou. Chtěl bych pomáhat více, protože co je krásnějšího, než dětem udělat radost v těch řadách hrůz, které bohužel zažívají,” dotkl se temného smutného tématu zpěvák, který se často snaží pomáhat dobré věci, aniž by to dával apriori najevo. „Pomáhám buď finančně, nebo osobními návštěvami v domovech, naposledy i společnou písničkou s Karinkou z chudé rodiny z Chanova, kde se připojila i Monika Bagárová.”

Jan Bendig před krátkou dobou natočil duet s Milanem Peroutkou. „Bude opět česko-romský a právě Milan si tam zazpívá i romské části. Text je o neopětované lásce. Oba jsme si touhle situací v životě prošli, a tak víme, o čem zpíváme. Klip by se měl natáčet v Tunisku,” prozrazuje Jan Bendig. ■