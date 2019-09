Jitka Boho šla do sebe. Nemoc blízkého člověka ji donutila přehodnotit priority

Jitka Boho Herminapress

„Letošní léto bylo krásné i u nás. Užila jsem si ho v České republice. Je tady spousta míst, které jsem ještě nenavštívila. Mám ráda historii a hrady a zámky a mám jich spoustu na seznamu,” svěřila se nám Boho, jejíž dcera zdědila stejnou vášeň pro zámky a hrady.

„Moc ráda vyráží se mnou. Vnímá to ještě jinak než my. Na jednom z posledních výletů jsme jí koupili dřevěný meč a bylo roztomilé ji pozorovat, jak s ním šermovala,” smála se Boho a jedním dechem dodala: „Ona je spíš jako kluk. V tom jsme si podobné, i já jsem měla v dětství víc kamarádů než kamarádek.”

Se zpěvačkou a držitelku titulu Česká Miss 2010 jsme se potkali na brunchi, na kterém se řešila osvěta ohledně samovyšetření prsu jako prevence rakoviny.

Boho zatím nedochází na zdravotní prohlídky, kde by si nechala zkontrolovat prsa odborníky. Byla ale ráda, že se mohla naučit vyšetřit se sama.

„Je mi dvacet sedm a mám pocit, že se mě to zase tolik netýká. Myslím si, že ale není nic špatného na tom začít brzo. Zaujalo mě pravidlo, které jsem se dnes dozvěděla, že je dobré si provést samovyšetření jednou za měsíc, když člověku zrovna dojde zubní pasta. Člověk totiž potřebuje nějakou berličku,” říká Jitka a dále uvádí: „Je pravda, že díky tomuto projektu jsem o tom ale začala uvažovat. Teď se budu o to víc sama vyšetřovat. Jsem ráda, že v tom budu moct motivovat další dívky a ženy.”

Jitka začala více přemýšlet o svém zdraví po neblahé zkušenosti blízkého člověka. „Přímo v rodině se tato nemoc neobjevila. Moje známá prošla rakovinou prsu, naštěstí to všechno dobře dopadlo. Právě takový případ často motivuje nás ženy k tomu, aby se sebou začaly něco dělat. Je to jen chvíle a může nám to zachránit život,” říká Jitka Boho. ■