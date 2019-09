Jedna z nejkrásnějších českých hereček zkouší vztah na druhý pokus: Kvůli tomuto fotbalistovi se učí vařit

Sara Sandeva Super.cz

Herečka Sara Sandeva (22) dala vztahu s fotbalistou Václavem Černým druhou šanci. Je na dálku, ale zatím to zvládají. Půvabná herečka se kvůli hvězdnému fotbalistovi holandského klubu FC Utrecht dokonce učí vařit.

"Náš vztah už se táhne pět let, známe se velmi dobře. Tenkrát to nevyšlo proto, že jsme byli až moc mladí. Byli jsme fakt úplné děti, nevěděli jsme, co chceme od vztahu, od života," řekla Super.cz Sara.

"Na jaře za mnou přišel, řekl mi, co od života chce, jak to má, a dal mi čas. Já si uvědomila spoustu věcí. Je to teď mnohem silnější," usmívá se.

Vztah na dálku s partnerem zatím zvládají. "Je to náročný a záleží hlavně na mně, jak si zorganizuju čas. Snažím se to plánovat tak, abych měla práci skoro každý den, když jsem v Čechách, a pak mohla zase odletět do Amsterdamu. Jsem tam docela dost často," popisuje fungování.

"Když jsem v Amsterdamu, snažím se být dobrou partnerkou. Zatím moc vařit neumím, ale učím se to. Což respektuje a jí vše, co naservíruju, i když to není úplně dobrý," dodala se smíchem s tím, že její otec je kuchař a po telefonu jí dává řadu rad. ■