Úspěch na mezinárodní soutěži mužské krásy podruhé nezopakoval: Proč do toho ženáč, který vyhrál Muže roku 2015, vůbec šel?

"Vrátil jsem se před týdnem, účastníků bylo 72, což z toho dělá největší pánskou soutěž. Postoupil jsem do TOP 29 a do finálové dvanáctky už ne, tam už byli asi větší borci. Ale už to, že jsem se toho mohl účastnit, pro mě byla čest. Byl to úplně jiný level než Mr. International, kde to bylo také super, ale účast byla poloviční," řekl nám Kuba.

"Pro Čechy je to neuvěřitelné, ale část Filipínců ty soutěže opravdu hodně žere. Psaly mi desítky fanoušků, jak se těší, až přijedu znovu do Manily, poznávali mě na ulici. Pro Evropana je to neuvěřitelné, ale tři týdny jsem si tam připadal jako rocková hvězda," vyprávěl nám. Toho, jak se stal na Filipínách populárním, ale v modelingu využít nehodlá, na rozdíl od loňského stříbrného Muže roku Jakuba Jurčáka, který letos v Manile na Mr. International skončil čtvrtý a hodlá tam strávit nějaký čas.

"Kubovi to přeju, myslím si, že tam bude úspěšný, protože poptávka po evropských modelech tam určitě je. Má tam skvělé předpoklady i díky tomu, že se tam profláknul super umístěním. Já se sice tehdy taky výborně umístil a byl jsem pátý, ale už tehdy jsem měl firmu, teď po čtyřech letech jede ještě lépe, takže mě určitě neláká vydat se ve třiceti na modelingovou dráhu v Asii. Budu si opečovávat to, co mám, včetně svojí manželky," vysvětloval.

A proč tedy do mezinárodní soutěže vlastně šel, když nemá ve světě modelingu žádné ambice? "Když jsem tuhle nabídku od Taťány Makarenko dostal, chvíli jsem si ji rozmýšlel. Byl jsem přesvědčen, že tenhle svět už pro mě není. Ale na druhou stranu jsem si řekl: Proč to nezkusit?! Opravdu toho nelituju, byl to skvělý zážitek, a kdokoli bude mít možnost se minimálně ucházet o to, aby tam jel, ať to zkusí. Není co ztratit a naopak získáte spoustu zajímavých kontaktů a kamarádů po celém světě," míní Kraus. ■