Tomáš Klus už je tátou školačky: Jakou školu pro dceru Josefínu vybral? A proč jeho děti neposlouchají jeho písničky?

Čerstvou prvňačku má doma zpěvák Tomáš Klus (33). Šestiletá Josefína už se do školy těšila. Tomáš s Tamarou tu správnou pro svoji prvorozenou dlouho hledali. A jsou s výběrem velmi spokojení. I když by si leckdo myslel, že půjdou s manželkou po nějakém velmi alternativním způsobu vzdělávání, opak je pravdou.

"Jsem šťastný, že se nám podařilo najít školu, kterou jsme našli, protože kombinuje klasické školství s alternativními metodami. Ale není to žádné hnědé batikované klíště. Myslím, že extrém je vždycky hodně špatně, zvlášť u těch dětí. I my, kteří jsme kolikrát považováni za hodně alternativní a divné, razíme heslo, že děti by se měly dávat do nějakých mantinelů, aby věděly, jak fungovat ve společnosti," vysvětloval.

"Dcera je ve škole velice šťastná, protože mám pocit, že tam opravdu funguje škola hrou. Ale zároveň to není hra, která by děti mohla připravit o nějaké zdravé uvažování. Ovšem neznámkuje se tam, to byla moje podmínka," ujistil nás Tomáš, s nímž jsme si povídali na křtu jeho zpěvníku k desce Spolu.

Tam ostatně jeho děti ani žena nechyběly. Za kmotry šli totiž Zdeněk Svěrák (83) a Jaroslav Uhlíř (73). Jejich písničky u Klusů doma vedou v domácí dětské hitparádě. Tátu Josefína, Alfréd ani malá Jenovéfa neposlouchají. "Moje děti poslouchají Svěráka, Uhlíře, Katy Perry a Prodigy. A neposlouchají mě ani jako tátu. Mě vlastně neposlouchají ani psi. Je to úplně šílené. Ale mně to nevadí. Už jsem si zavedl takovou selfie disciplínu a poslouchám se já. Aspoň někdo," smál se zpěvák. ■