Tady přespával Adam Mišík: Miss Czech Republic Denisa Spergerová odtajnila svoje pražské hnízdečko

Miss Czech Republic Denisa Spergerová nám ukázala svůj byt.

"Z bytu jsem nadšená, přece jen dojíždět z Budějovic denně dvě hodiny tam a zpátky by bylo dost nepohodlné. Bude se mi z něj těžko odcházet. Mám tady všechno, co potřebuju. Navíc můžu využívat i wellness a fitko, které jsou v budově, jsou tady i obchody a mám svoje garážové stání. A když nechci jet autem, mám to kousek na metro," pochvaluje se krásná brunetka bydlení

Byt dostala k užívání už zařízený, doplnila ho pár drobnostmi, které ho zútulňují. "Jediná velká věc, kterou jsem si z domova přivezla, je pohodlné křeslo. Pak už je nějaké obrázky, svíčky a samozřejmě svoje oblečení a ložní prádlo. Mám sice ráda květiny, ale pořídila jsem si jen umělé. Teď jsem byla celý měsíc pryč na jazykových kurzech, takže by mi ty živé uschly," svěřila.

