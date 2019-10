Droboučkou zpěvačku na střední škole šikanovali: Kvůli muzikálům a sešroubované páteři

Genny Ciatti byla na střední škole obětí šikany. Super.cz

"Sice nešlo o fyzické násilí, ale nebylo to nic hezkého. Nakonec to musela řešila i policie," vzpomínala Genny, na kterou si spolužáci zasedli hned ze dvou důvodů. "Jednak už jsem jezdila zpívat do muzikálů do Prahy a pak jsem měla sešroubovanou páteř, takže jsem byla často u lékařů. Asi mi záviděli, že nemusím chodit pořád do školy," svěřila.

"Strašně dlouho jsem to neřešila a nechávala to být. Našim to nakonec řekla moje kamarádka, že už se bojí, že si na mě někde spolužáci počkají. Oni mi spíš posílali ošklivé esemesky, ve škole jsem se pomalu bála projít chodbou, jestli mi vůbec udělají místo. Byla to docela šílená třída, kde o přestávkách lítaly židle... Škola to ale pak vyřešila. Byly třídní a ředitelské důtky, podmínečná vyloučení. A tím se to zklidnilo," vyprávěla nám Genny. ■