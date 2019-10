Tuhle zkušenost si za rámeček nedá: Půvabná zpěvačka při natáčení klipu nemohla dýchat a dusila se

Nelly si mezi květinami pořádně zkusila. Video: NELLYmusiccz

Během letních prázdnin toho stihla poměrně hodně. Nelly Řehořová (18) si užívala na studijním pobytu na Maltě , pak vyrazila do Monaka, ale také na výlet do rakouských hor. Vedle toho všeho také zvládla natočit videoklip ke své nové písni.

„I když jsem to nekřičela do světa, tak jsem stihla o prázdninách natočit klip ke své nové písničce Plout. Písnička je o tom, že chci nechat věci, nebo spíš vztah jen tak plout. Někdy neumíme dát správně najevo to, co cítíme nebo prožíváme. Ten druhý může všechno chápat jinak a my se pak kvůli tomu buď trápíme nebo tomu necháváme čas, necháváme to jen prostě plout,“ vysvětlila nám mladá zpěvačka, která je prý stále nezadaná. Případnému vztahu a lásce se ale rozhodně nebrání.

Během natáčení videoklipu si ale Nelly, která je známá také z divadla, a to z muzikálů jako Kvítek mandragory nebo Muž se železnou maskou, pořádně zkusila. Dominantním prvkem byly totiž květiny, na které dostala mladá zpěvačka alergii. „I když mám květiny ráda, tak tady jsem je na konci natáčení už nemohla ani cítit. Nejhorší bylo natáčení scény, při které jsem ležela několik hodin na surfovacím prkně obklopená květinami. Jejich vůně byla moc silná až dráždivá, měla jsem ucpaný nos a nemohla dýchat,” svěřila Nelly s tím, že byla ráda, když bylo vše hotové. Se začátkem nového školního roku nastoupila zpěvačka do maturitního ročníku, který se bude snažit dokončit i přes všechny svoje pracovní aktivity.

„Vedle účinkování v divadle nebo koncertování s kapelou mě čeká vystupování jako předskokanka Ewy Farné (26) na její divadelní tour nebo jako host kapely Botox,“ prozradila Nelly, která bude mít i šňůru vystoupení pro děti o etiketě. ■