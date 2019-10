Český Harrison Ford prožil dětství jako z hororu a až do 13 let vyrůstal bez matky

Jiří Štěpnička Michaela Feuereislová

A výtvarný talent bezesporu měl - už jako osmiletý získal cenu v mezinárodní soutěži dětské kresby! Jenže nakonec v něm převážily geny jeho matky, slavné prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové (†73).

Jiřina Štěpničková

Dejte jí trest smrti!

Štěpničkovo dětství by se klidně mohlo stát předlohou pro filmové drama. Narodil se 16. dubna 1947 v Londýně jako Jiří Samec a při křtu získal ještě další jména Jan, Jaroslav, Martin a Otto po svých kmotrech. Když se s ním matka vrátila do Československa, došlo k únorovému převratu a ona jako nežádoucí osoba dostala stopku. Státní bezpečnost ji chtěla přimět ke spolupráci, což Štěpničková odmítla, a tak na ni soudruzi nastražili past.

Herečka dostala fiktivní dopis od režiséra Františka Čápa (†58), který emigroval do Německa. Nabízel jí v něm roli a ona souhlasila, což se jí stalo osudným. S tehdy ani ne čtyřletým Jiřím se pokusila o nelegální přechod hranic, ale vše bylo zinscenované a falešný byl i převaděč. Po zadržení putovala Štěpničková do vězení a dostala 15 let – ovšem kolegyně z vinohradského divadla v čele se Světlou Amortovou (†74) pro ni žádaly trest smrti!

Malý Jiří šel nejdříve do záchytného zařízení pro děti a poté k otci. Matku směl v kriminále navštěvovat jen párkrát do roka. Na svobodu ji propustili po bezmála desíti letech.

Geny se holt nezapřou

Štěpničku sice bavilo malování, ale nakonec se přihlásil na DAMU, i když matka byla proti. Tehdy netušil, že jednou stane i na prknech Národního divadla. Do paměti diváků se vtiskly jeho role v inscenacích Naši furianti, Kupec benátský, Ohrožené druhy či v komorním Blackbirdu, za niž získal roku 2010 Cenu Thálie. Jeho herectví vyniklo kromě jeviště také na televizní obrazovce.

Pranýřován za Gottwalda

Objevil se v řadě seriálů, momentálně ho můžeme vídat v reprízovaném Vyprávěj (2009 – 2013), kde hraje postavu Radka Krásy - záletného vedoucího úseku účtáren ve Státním plánovacím ústavu. Seriál se odehrává i v období normalizace, se kterým má Jiří Štěpnička vlastní temnou zkušenost.

V roce 1986 kývl na titulní roli v pětidílném TV seriálu Gottwald. Přitom právě tento prezident stál za uvězněním jeho matky. „Chápu národ, že mi to vyčítal. Věděl jsem ale, že kdybych to v té době odmítl, profesně bych skončil,“ zmínil Štěpnička. Došlo mu ale, že všechno zlé je pro něco dobré – díky této zkušenosti se nakonec naučil říkat „ne“, což dřív neuměl.

Typický domácí kutil

S manželkou Janou je od roku 1965. Poznali se už na gymnáziu, kde si ale původně nepadli do oka – ona byla šprtka a on flákač. Mají spolu syna a dceru. Štěpnička ve volném čase připomíná tak trochu svého kolegu Harrisona Forda. Zatímco Ford truhlaří a vyrábí svým kamarádům intarzovaný nábytek, jeho český dabér ve volném čase zvelebuje chalupu a vůbec rád pracuje rukama. Také ho baví houbaření, a i v kuchyni je jako doma – vaří hlavně čínu podle receptů, které používali ve vyhlášené čínské restauraci v pražské Vodičkově ulici. ■