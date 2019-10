Vychrtlá představitelka Škopkovic babičky Valerie Kaplanová (✝81) milovala tlusté maso, cigarety a rum

Valerie Kaplanová Profimedia.cz

Valerie Kaplanová (12. 9. 1917 – 12. 5. 1999) se sice u filmu a na TV obrazovkách proslavila až v pozdějším věku, ale po většinu kariéry to byla znamenitá divadelní herečka. Prošla řadou scén, ale asi nejvíc se zapsala do repertoárních dějin Východočeského divadla v Pardubicích.

S Helenou Růžičkovou si zahrály matku a dceru v trilogii Slunce, seno...

Modelky mohou jen závidět

Valerie Kaplanová byla zajímavý herecký typ – extrémně štíhlá s výraznýma očima, a přitom jakoby nepřítomným pohledem. Kvůli vyzáblé postavě se často spekulovalo o tom, jak se vlastně stravuje. Jako dítě prý hubená nebyla, ale po válce vážila při 170 cm výšky pouhých 34 kg a lístky na maso měnila za marmeládu a mrkev s jablkem. V době natáčení komedie Slunce, seno a pár facek (1989) měla o pouhých pět kilo víc.

Jídla se přitom nezříkala. V jednom rozhovoru přiznala, že má nejradši tradiční česká jídla jako cmundu, škubánky, bramborové šišky či houbového kubu. Chutnalo jí také tučné maso, což potvrdil i režisér Zdeněk Troška (66): „Když už opravdu musela jíst, tak si v kuchyni nebo v restauraci poprosila o to nejtlustší maso, co tam měli.“ Jinak si prý ke stáru neodepřela hlavně cigarety a rum.

Kauza s dolary

S Valerií Kaplanovou bylo hodně veselo a kolegové na ni vzpomínají v dobrém. Určitě se na ni nezlobí ani Martin Dejdar (54), který s ní hrál ve třetím dílu trilogie Slunce, seno, erotika (1991). Štáb odjel na natáčení do Itálie a Kaplanová, která kvůli věku zůstala doma, mu svěřila 40 kanadských dolarů, ať je vymění za liry. Měla je doma schované už kdoví jak dlouho. Jenže ve směnárně vyšlo najevo, že jsou falešné a chudák Dejdar měl pak přivolaným karabiníkům co vysvětlovat.

Všimli si jí i v zahraničí

Mezi její další výrazné filmové role patřila průvodkyně muzeem ve filmu Jára Cimrman, ležící spící (1983). Zapomenout nelze ani na legendární díl Studna (1978) z TV seriálu 30 Případů majora Zemana, v němž ztvárnila matku doktora Brůny, kterou její manžel umlátí sekerou. Kaplanová spolupracovala rovněž s četnými zahraničními produkcemi, objevila se mj. ve filmech Proces (1993) či Nexus (1994). Jako absolventka Anglického institutu a soukromé jazykové školy Lingua ovládala totiž plynule cizí řeči, mj. angličtinu a němčinu.

Manžel projídal peníze

Herečka se narodila v Hlinsku, dětství však strávila ve Vídni, kde žila do jedenácti let. Na přání svého otce absolvovala rodinnou školu a poté nastoupila do zaměstnání jako sekretářka. Divadlu se věnovala jen amatérsky, ale od roku 1943 začala navštěvovat soukromou dramatickou školu Marie Markové-Nekolové a po osvobození zahájila svou profesionální kariéru.

Kaplanová byla rovněž krátce vdaná, jejím manželem byl úředník Národní banky Vladimír Tláskal. Při jedné příležitosti zmínila, že za války projedl všechny peníze. Kdo ví, možná to byl důvod k rozvodu.

Nesmrtelná představitelka mnoha babek a babiček byla nesmírně činorodá a svou práci milovala. Aktivní způsob života této čiperné dámy zastavila až vážná nemoc. V druhé polovině 90. let začala bojovat s rakovinou, které podlehla v květnu 1999 v pardubické nemocnici. ■