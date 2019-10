Odvrácená strana slávy. Jeden z nejslavnějších českých zpěváků se někdy celé měsíce nevidí se svými nejbližšími

Ve světě se mu stýská po manželce a malých dcerkách. Super.cz

Patří mezi nejúspěšnější české zpěváky ve světě. Adam Plachetka září na scénách ve Vídni, New Yorku či San Franciscu a mohlo by se zdát, že mu nic nechybí. Operní pěvec světového věhlasu se ale bohužel musí smířit s tím, že se svou rodinou nemůže trávit tolik času, kolik by si sám představoval.