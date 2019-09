Vztah s fotbalistou na dálku: Přítel krásné české herečky naštěstí nechce, aby kvůli jeho angažmá ukončila kariéru

Herečka promluvila o vztahu s úspěšným fotbalistou. Super.cz

„Máme vztah na dálku, ale já si myslím, že to zvládáme poměrně dobře. V Česku se snažím každý den co nejvíc věnovat práci, abych mohla odletět a během volna se věnovat jemu,” rozpovídala se o vztahu herečka, která se v zahraničí o partnera ráda stará. „Samozřejmě, že vařím. Tam funguju ale úplně stejně, jako tady. Přijde mi přirozené, abych uvařila a postarala se o domácnost,” říká kráska původem z Makedonie.

Stále populárnější herečka zatím nemá potřebu se trvale usazovat. „Je nám dvaadvacet, a tak to moc neřešíme. Samozřejmě v budoucnu bude stěhování na mně. On ale mou kariéru podporuje a asi by nikdy netrval na tom, abych svou práci ukončila kvůli vztahu. Takto asi fungovat budu ještě dlouho. Domov mám tady i tam a on s tím nemá vůbec žádný problém,” říká Sara Sandeva. ■