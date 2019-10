Krásná česká violoncellistka šla opět do prádla. Novomanžel jí to po svatbě nezakázal

Víla české hudební scény Terezie Kovalová předváděla prádlo. Super.cz

„Manžel říká, ať si dělám, co chci. Prý by nemělo smysl mi něco zakazovat. Jsem toho názoru, že by to ve vztahu jen vyvolávalo problém,” svěřila se nám Terezie poté, co odchodila přehlídku Terezy Vu. „On je rád, přijde se podívat a pěkně si to užije,” dodala.

Terezie je hlavním povoláním cellistka a modelingu se věnuje okrajově. Ptali jsme se jí, jestli se vedle profesionálních modelek nestydí. „V modelingu se stále diskutuje o váze, kterou jsem vždycky řešila. Teď se k ní přidává ještě věk. Říkám si, že to musím zvládnout za všechny ženy, které na sobě mají trošku masa,” smála se kráska se vzhledem pohádkové víly.

Vedle Kovalové se na přehlídce inspirované světem Alenky v říši divů objevila mj. plus size modelka Natalie Debnarová či exotická blogerka a herečka Naomi Adachi. ■