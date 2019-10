Takhle to vypadá, když královny módních přehlídek sestoupí z mola. Po čtrnácti letech v branži nacházejí další uplatnění

Denisa Dvořáková a Michaela Kociánová se ukázaly jinak než na mole. Super.cz

Topmodelky z modelingové stáje Elite zdobily svou přítomností zahajovací party módního svátku a nechyběly ani na prezentaci kolekce návrhářů Michaela Kováčika a Terezy Vu.

„Moc si užívám, že můžu být na druhé straně. Mám trošku déjà vu vidět všechno z hlediště, ale není špatné se jednou posadit do první řady,” nechala se slyšet Dvořáková a Kociánová jí přitakala: „Musím se přiznat, že je to jedna z přehlídek, které absolvuji jako divák. Pak ještě přehlídky v rámci soutěže Elite Model Look.”

Nejúspěšnější slovenská modelka poslední dekády přehlídky málokdy absolvuje jako divák. Těžko se tedy dokázala oprostit od pohledu modelky.

„Soucítíme s holkama, když vidíme, že jejich boty jsou možná trošku větší. Na poslední přehlídce měly holky boty zase malé, tak jsem jim říkala, že jsem sama chodila v o tři čísla větších botách a nikdo se mě na nic neptal. Prostě jsem to musela dát. Svět modelingu je prostě někdy takový,” krčí rameny Míša.

Na zahájení Denisa Dvořáková oblékla model z kolekce, kterou s kamarádkou navrhla Michaela Kociánová. Nemusela se nechat přemlouvat outfit obléknout.

„Modeling dělám čtrnáct let, je to práce, do které jsme daly všechno. Teď přichází příležitost začít s něčím novým a já jsem na Míšu strašně pyšná, že si vybrala tuto cestu. Všichni víme, že vždycky měla cit pro styl,” pěje ódy na kolekci s koženými prvky Dvořáková.

Ptali jsme se Kociánové, kdy ona sama také předvede svou kolekci v rámci týdne módy. „Ptala jsem se Saši Jányho (ředitel Elite Prague a Elite Bratislava - pozn. red.), jestli by mi mohla Denisa nafotit Look Book. On mi s humorem odpověděl, že na to ještě nemá tolik peněz. Tak třeba jednou mi nafotí kampaň,” vtipkovala Michaela Kociánová. ■