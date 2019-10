Lukáš Pavlásek si chtěl vyzkoušet sumó: Ale skončil dřív, než začal

Lukáš Pavlásek si chtěl vyzkoušet zápas sumó a Ondřej Sokol mu to splnil. Foto: Instagram Cesty kolem světa

Lukáš Pavlásek (41) a Ondřej Sokol (47) se brzy představí v novém pořadu. Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem je podle tvůrců „nejbláznivějším cestopisem všech dob“ a diváky ve dvanácti 12minutových dílech zavede do Spojených arabských emirátů, Thajska, Qataru, Japonska, Austrálie, Mexika, Kolumbie, Švýcarska, na Bali, východní i západní pobřeží Spojených států, Maledivy a Filipíny.

Během čtyř měsíců moderátoři a celý štáb prožili nejednu dobrodružnou chvilku, v tom dobrém i horším. A ne všechny byly režírované autorem dokumentu Danem Svátkem.

Ke vzrušení prý přispíval hlavně Pavlásek, svou bezprostředností, talentem ztratit se téměř kdekoli, nebo se naopak objevit - v záběru, kde být neměl. Ale i na situace, na než Pavlásek neměl vliv, nebo o tom tvůrci alespoň neví, bylo natáčení bohaté.

Vyhodili je z kasina v Las Vegas, kde je přísný zákaz natáčení, zabavili jim techniku na Kubě, přistáli s porouchaným motorem letadla do marocké pouště, byli několik dní o hladu v kolumbijském pralese, někteří členové byli okradeni v New Yorku nebo se přiotrávili na mexické diskotéce, kde jim někdo dal cosi do pití.

K těm příjemnějším zážitkům pak patří třeba zkouška sumó zápasu. Tedy pokus o něj.

„Fotka vznikla v Tokiu, když jsme točili téma zápasů sumó. Nedokázali jsme Lukášovi vysvětlit, že se nemůže turnaje zúčastnit, protože je to v Japonsku velká tradice, a že prostě nemůže přijít kdokoliv z ulice a jít se s nimi mydlit. Krom toho na to nemá ani postavu, nezná pravidla atd. Choval se jak malej, a tak Ondra Sokol vymyslel, že mu udělá takový malý sumó turnájek na hotelu. Zápas trval necelou minutu, neboť Ondřej Lukáše odzbrojil tím, že mu sedl na hlavu. Pak už byl klid,“ popsal jednu takovou „pavláskovinu“ režisér Dan Svátek.

Dokument bude mít premiéru 29. září na youtubovém kanále. ■