Královnou krásy už se stala. Nemá starostka města na Opavsku ambici kandidovat na prezidentku?

Monika Žídková o své práci starostky Super.cz

Je jednou z mála úspěšných Miss, které nepřesídlily do hlavního města, ale zůstaly ve své domovině. Monika Žídková byla dokonce v rodných Kravařích na Opavsku zvolena jako starostka.

„Většinu času mi zabere moje práce a další povinnosti. Není to práce jen v pracovní dny, ale i o víkendech. Teď jsme měli odpust, myslivecké hody, další slavnosti, takže tam jsem ráda přítomna,” říká držitelka titulu Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995.

Sympatická blondýnka vzhledem ke své funkci také oddává. „Máme v Kravařích krásný zámek, a tak je zde svateb poměrně hodně. Máme více oddávajících a já jsem jednou z nich. Snoubencům umím vyjít vstříc a velmi ráda je oddám,” usmívá se kráska, která se už jen výjimečně vrátí ke své profesi modelky.

Ve své práci starostky vidí smysl. Zatím to ale nevypadá, že by měla bývalá královna krásy ambici na vyšší politické cíle a kandidovat například na prezidentku.

„Vidím v tom smysl. Člověk se musí věnovat konkrétnímu městu, konkrétnímu cíli. Zatím to beru vážně a věřím, že to zacílím správným směrem,” prozradila Žídková na otevření nové restaurace na pražské Občanské plovárně a dále na téma prezidenství dodala: „Momentálně to určitě neplánuji.” ■