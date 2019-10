Pravda o jejím spodním prádle: V těchto odvážných šatech si musela Hejdová hlídat své poklady

Zorka Hejdová na finále modelingové soutěže Super.cz

Na finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2019 působila primárně jako moderátorka a pro své domovské rádio natáčela v zákulisí rozhovory na sociální sítě. Samotnou opulentní akci si ale Zorka Hejdové (29) také nenechala ujít.

Zatímco v maskérně na sobě měla pohodlnou ležérní kombinézu, do Španělského sálu na Pražském hradě nakráčela už v odvážné velké večerní z dílny Michaela Kováčika.

Šaty z hedvábného žoržetu v netradiční rezavé barvě sice obsahovaly výrazné prvky, jako je výstřih a vysoký rozparek, což by v kombinaci mohlo působit ordinérně, návrhář ale vše umravnil závojem, který se za chůze snově vznášel.

Vzhledem k řešení šatů si jeho nositelka nemohla dovolit obléknout vrchní díl spodního prádla, ale to nevadilo, neboť své přednosti si před pár lety nechala vylepšit chirurgicky. „Spodní prádlo nahoře není, dole ano, mám totiž poměrně vysoký rozparek,” nenechala nic náhodě Zorka.

Ta se hned při příchodu do sálu potkala s tvůrcem svých šatů. „Je to velká výhoda mít kamaráda návrháře. Přátelím se se spoustou návrhářů. Cesty osudu vás svedou dohromady a pak se snadno vymýšlí, co na sebe na takové akce,” říká Zorka Hejdová. ■