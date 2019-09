Konečně to nejsou jen zdroje potravy: Míša Tomešová vystavuje v novém představení ňadra jen v rajcovním prádélku

Míša Tomešová vystavuje v novém muzikálu ňadra v podprsence. Herminapress

"Už jsem dlouho nic takového nezažila. Je pravda, že zatím to vnímám jako takovou krmnou stanici. Zase vzhledem k tomu, že jsem kojila vlastně všude, nepřijde mi divné ta prsa v podprsence ukázat. Výstřihy jsem teď pořád nosila hlavně proto, abych je mohla co nejdřív vyndat," smála se mladá herečka.

"Je to pro mě přirozené, navíc hraju s kolegy, kteří mají také děti, v divadle Kalich spolu děláme devět let a jsme jako rodina. Před sebou se nestydíme a diváci asi budou spokojení," míní. "Vlastně se i trochu bojím přestat kojit, abych v té podprsence vůbec něco měla a prsa si místo toho nezastrkávala do tepláků. Ale zatím jsou ještě pevná. Jonáškovi už je rok, vlastně už kojit není tak nezbytně nutné. Už to máme oba tak nějak rekreačně na dobrou noc, anebo když se v noci vzbudí, tak nějak na pomazlení," uzavřela. ■