Mladší sestra Ani Geislerové je taky známou herečkou. Víte, že začínala v jiném oboru a měla ve světě úspěch?

Málokdo ale ví, že mladší sestra Ani Geislerové (43) začínala jako modelka. V roce 2002 si ji vyhlédl Saša Jány, objevitel Lindy Vojtové, Hany Jiříčkové či Barbory Podzimkové, a dal jí možnost prezentovat Česko na světovém finále Elite Model Look. Do podobného prostředí se Ester po sedmnácti letech vrátila, když se stala čestným hostem Schwarzkopf Elite Model Look 2019.

„Letos jsem to přišla zkusit znovu v kategorii milfka, uvidíme, jak to dopadne,” culila se sympatická zrzka, která na časy v modelingu vzpomíná ráda. „Bylo to napínavé dobrodružství. Zároveň jsem to brala s lehkostí, protože jsem studovala střední školu, věděla jsem, že chci jít na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze, pozn. red.), do toho jsem točila a modeling byl příjemná cesta ke svobodě a cestování,” vzpomíná Ester.

Ptali jsme se na to, jak by maminka dvojčat Mii Rosy a Jana Etiènna reagovala, kdyby její děti zatoužily prorazit ve stejném oboru. „Mia je strašně krásná a fotogenická a určitě by to mohla dělat. Myslím si, že bych ji v tom jako máma podpořila. Ona je ještě malá, i když už něco nafotila. Ale myslím, že ji láká jiná cesta,” dodala Ester. ■