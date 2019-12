Patrik Děrgel poprvé natáčí se svou manželkou. Ta mu v seriálu rovnou nasadí parohy

Markéta Děrgelová a Ivan Lupták v seriálu Ordinace v růžové zahradě Video: TV Nova

Zatímco Markéta Děrgelová, za svobodna Frösslová, do děje naskočila hned začátkem sezóny, její muž se na obrazovkách objeví až teď, během příštích pár dnů. „Nikdy jsme spolu nic netočili, myslím, že jsme spolu snad vůbec ještě ani nehráli. Jednou Patrik zaskakoval v představení, kde jsem hrála, ale to se snad ani nedá počítat. Bylo to spíš takové ‚Zachraň se, kdo můžeš!‘ A když jsme se měli v něčem potkat ještě na škole, nakonec z toho Patrik nějak vyklouzl. Takže teď se uvidí, jak nám to půjde,“ řekla představitelka doktorky Márové.

Na spolupráci s manželem se těší. „Byl to i důvod, proč jsem do toho šla. Jsme rádi, že se budeme vídat víc. Ne, že bychom se nevídali, ale máme hodně práce odděleně,“ svěřila.

Jedinou nevýhodou prý je, že musejí víc řešit hlídání pro dvouletého syna Vavřince. Ale i o toho je postaráno. „Naštěstí máme hodné babičky a dědečky a úžasnou slečnu, která nám pomáhá hlídat, tak si myslím, že to zvládneme,“ dodala Děrgelová.

Jejich seriálové manželství nebude právě idylické, do děje Děrgelova postava Patrika Máry vstupuje po návratu ze zahraniční praxe a ve chvíli, kdy jeho žena prožívá románek s kolegou. ■