Pánové, budete mít i vy u ní šanci? Topmodelka Dvořáková prozradila, jací muži jí imponují

V jejím životě zatím není konkrétní muž. My jsme se snažili z Denisy dostat, jak vypadá její ideál. „Vůbec nevím, stále hledám,” krčila rameny.

Dvořáková byla vdaná za profesionálního sportovce, nyní to ale není podmínkou. „Nemusí to být nutně sportovec, i když by mi to bylo sympatičtější, protože sport mám ráda. Už mi není patnáct, a tak si neříkám, že můj přítel musí být vysoký tmavovlasý sportovec. To už není priorita,” říká Denisa, která už dnes dokáže slevit z fyzických vlastností a upřednostňuje spíš duševní přednosti. „Samozřejmě, když tam bude charisma,” smála se Denisa Dvořáková. ■