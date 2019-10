Takhle se musely české modelky přizpůsobit sociálním sítím: Už to není jenom o focení snímků, blogerky nám berou práci

Topmodelky musí být i úspěšnými influencerkami. Super.cz

Novému trendu se musely přizpůsobit i české a slovenské topmodelky, které začínaly ještě v období, kdy sociální sítě tolik nefrčely.

„V mých začátcích nám stačil telefon, stačilo zavolat bookerovi a domluvit se na potřebných věcech. Teď je třeba se soustředit na to, zveřejňovat fotky,” pospala realitu Denisa Dvořáková, která je na Instagramu velmi aktivní, ale nebojí se přiznat, že ji k tomu tlačí zejména její profese.

„Soukromí a práce by se neměly míchat. Dnes se může klidně stát, že si vás klient nevybere proto, že jste neměli něco správného na snídani. To je podle mě blbost,” říká Denisa.

Podobný názor sdílí Denisina slovenská kolegyně Michaela Kociánová. „Hrozně dlouho jsem s tím bojovala, ale pak jsem si uvědomila, že není možné jít hlavou proti zdi. Někdy je i získání kampaně podmíněné tím, že postnu jejich produkt,” říká Míša, která si je vědoma změny pravidel.

„Není žádným tabu, že nám blogerky berou práci. Začíná být čím dál častější, že klienti obsazují do kampaní blogerky, které jim udělají čísla. Je někdy úplně jedno, jestli je maličká, nebo plus size.”

Eva Klímková, která zvítězila na světovém finále Elite Model Look v roce 2013, už k sociálním sítím přistupuje otevřeněji. „Mě osobně to baví a mám to ráda. V profilu mám své soukromé fotky, ale i z focení," říká česká Kate Moss. A jak prorokuje vývoj tohoto odvětví objevitel výše zmíněných krásek Saša Jány, se dozvíte v naší video reportáži. ■