Na molo se bývalá finalistka České Miss jen tak nevrátí: Už pět měsíců jsem necvičila a je to znát

Svých patnáct minut slávy si prožila Michaela Hávová před dvěma lety, když se probojovala do finále soutěže Česká Miss. Spíš než modeling tuhle blondýnku živí hlavně péče o nové finalistky. Během našeho posledního setkání si posteskla, že je jí trošku líto, že už sama není ve světle reflektorů.

„Moc ráda se o holky starám a líbí se mi být něco jako jejich maminka, která jim radí. Pravdou ale je, že kolem holek se momentálně točí celý svět, a kdo tu pozornost nemá rád, je blázen,” upřímně uvedla Hávová na představení korunek v sídle šperkařky Jitky Kudláčkové.

Míša práci modelky nepověsila úplně na hřebík. Během filmového festivalu v Karlových Varech například šla jednu z přehlídek, ale není to její priorita. „Někdy nějakou práci přijmu. Spíš se věnuji produkci a své práci,” říká sympatická blondýnka, která si je vědoma toho, že není možné sedět na více židlích. „V posilovně jsem nebyla už asi pět měsíců, neboť s přítelem rekonstruujeme byt. Je to strašně znát. Už musím zase začít chodit do fitka,” slíbila si Michaela Hávová. ■