Zcela bez make-upu: Takhle vypadá Míša Nosková, když se nestíhá nalíčit

Míša Nosková nestihla přípravu na akci. Foto: Jaroslav Hauer

„Jsem moc ráda, že jsem tady alespoň na skok, že jsem to stihla, protože jsem to slíbila. Udělala jsem si s barmanským mistrem Honzou koktejl, vyzkoušela jsem si to a potěšilo mě, že to nejen skvěle vypadalo, ale i chutnalo. Teď musím pádit, protože mě úplně děsí zacpaná dálnice D1. V Jihlavě učím na Ambroziádě, tak snad to stihnu,“ svěřila se nám se svými obavami Nosková, kterou na akci vystřídal frontman kapely Botox Honza Kopečný, herečka Ivana Jirešová, herečka Kateřina Sedláková s nyní již manželem Petrem Pechou, či Varhan Orchestrovič Bauer.

Bylo vidět, že Nosková měla ten den skutečně naspěch. Nestihla se před akcí ani nalíčit. Nedostatek si zřejmě ani neuvědomila a dobrovolně zapózovala našemu fotografovi zcela bez líčidel. ■