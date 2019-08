Slučák matek: Známý rocker se obklopil čtyřmi krásnými ženami, které mu porodily sedm dětí

Rod Stewart se svou třetí manželkou Penny Lancaster Profimedia.cz

Nešlo přitom o soubor fotek, ale o jediný snímek, na kterém pózuje se čtyřmi z pěti matek svých dětí. Ty mu porodily celkem sedm, respektive osm potomků. Vznikl na party ke 40. narozeninám dcery Kimberly.

Stewart s (zleva) Alanou Stewart, Penny Lancaster, Kelly Emberg a Rachel Hunter. Emberg snímek okomentovala slovy „Slučák matek“



Tu má se svou první ženou Alanou Stewart, stejně jako 38letého syna Seana. S někdejší přítelkyní Kelly Emberg má dceru Ruby (32), s druhou manželkou Rachel Hunter má Stewart dceru Renee (27) a syna Liama (24) a s nynější manželkou Penny Lancaster zplodil syny Alastaira (12) a Aidena (8).

V jednom z mnoha rozhovorů, které (nejen) rockový zpěvák za svou kariéru poskytl, mimo jiné uvedl, proč má se svými ex tak dobré vztahy: „Všechny bydlí do tří minut ode mě, a máme spolu děti. Budou v mém životě do konce dnů,“ řekl.

Na snímku ovšem chybí zpěvákova mladická láska Susannah, s níž má dceru Sarah (56). Ta byla dána k adopci a do 18 let netušila, kdo je jejím biologickým otcem. „Skutečností je, že má dceru, jejíž život na velmi dlouhou dobu zpackal. A ten můj taky,“ řekla Susannah v roce 2013.

S dcerou se Stewart opravdu roky nevídal, společnou řeč a cestu našli, jak píše britský The Sun, v roce 2007, když zemřela adoptivní matka Sarah. „Dřív jsem to brala jako Susannah, plná rozhořčení, ale pak mi došlo, že zaseknout se v minulosti ničemu nepomůže,“ uvedla nejstarší dcera slavného britského zpěváka. ■