V muzikálu bude zpívat hity Freddieho Mercuryho. Tohoto svalovce z Tváře ale knírek ani předkus nezohyzdí

Je jednou z nejobsazovanějších hvězd české muzikálové scény. Jan Kopečný (30), který na sebe upozornil v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, se těší z dalšího super kšeftu na divadelních prknech. Stane se hlavní hvězdou muzikálu We will rock you. Světový fenomén prošpikovaný písněmi hity jako Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Radio Gaga, We Are the Champions, Somebody to Love nebo Flash zazní na české scéně poprvé v češtině a Honza si v něm střihne hlavní roli.